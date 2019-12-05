Петропавловск-Камчатский, , 10:13 — REGNUM На Камчатке в рамках проведения регионального этапа всероссийского фестиваля «Созвездие мужества — 2019», подведены итоги в номинации «Лучший водолаз МЧС России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Водолаз МЧС Камчатки Павел Самоничев на работе Пресс-служба МЧС Камчатки

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Лучшим водолазом МЧС РФ на Камчатке стал Павел Самоничев.

Как отметили в пресс-службе региональной МЧС, водолаз должен обладать незаурядным мужеством, стрессоустойчивостью, быть спокойным и уравновешенным, уметь быстро принимать решение — ведь часто от него зависит жизнь людей. Всеми этими качествами обладает Павел Самоничев. На его счету более 200 часов работы под водой, он имеет допуск для работы на глубине до 60 метров. Павел много раз принимал участие в поисково-спасательных операциях различного масштаба и характера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации наградили школьника из Хабаровска Бахтиёра Усмонова, который спас друга, провалившегося в коллектор с горячей водой.