Пермь, , 10:02 — REGNUM В Перми Орджоникидзевский суд города рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения для мужчины, который 4 декабря устроил стрельбу по прохожим. Силовики просят для стрелка заключение под стражу, сообщает издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, обращение уже поступило в судебную инстанцию, суд определяется с помещениям для проведения заседания. Между тем, мужчина до сих пор находится в больнице. Он сможет присутствовать в суде после заключения медиков. Пока фигурант уголовного дела имеет статус подозреваемого.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранним утром 4 декабря Дмитрий К., вооружившись охотничьим ружьем, вышел на улицу и устроил стрельбу по прохожим. Убит один человека, ранения получили двое, в том числе сотрудник Росгвардии, участвовавший в задержании стрелка. Уголовное дело возбуждено по факту убийства из хулиганских побуждений и покушения на убийство. По данным СУ СКР по региону, во время стрельбы мужчина находился в состоянии опьянения.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермский стрелок ранее был известен полиции как «Индеец»