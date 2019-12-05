Москва, , 09:59 — REGNUM Специалисты сервиса по продаже билетов Biletix проанализировали бронирование авиабилетов в октябре и ноябре 2019 года на период с декабря 2019 года по февраль 2020 года и выяснили, что их стоимость снизилась как на внешних, так и на внутренних направлениях по сравнению с прошлым годом, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Средняя стоимость покупки билетов в обе стороны по России упала до 7 459 рублей (с 8 314 рублей на данный период в 2018 году, снижение составило 11%), за границу — до 26 591 рублей (с 30 648 в прошлом году, меньше на 14%). Генеральный директор Biletix Игорь Константинов так объясняет возникшую ситуацию: «Объяснить снижение среднего чека можно значительным увеличением доли бронирований более экономных безбагажных тарифов: их доля по сравнению с прошлым годом выросла с 29% до 35%».

Добавим, что этой зимой самыми популярными направлениями путешествий по России остаются Сочи, Минеральные воды, Симферополь, Москва, а Санкт-Петербург, крайне популярная точка назначения 2018 года, уступил место Калининграду; за границу ими стали Ереван, Бангкок, Пхукет, Бали и Самуи.