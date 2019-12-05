Москва, , 09:58 — REGNUM Сотрудники страховой компании «Согласие» поделились, какие страны чаще всего отказывают россиянам в визе. Ими стали Чехия, Испания и Италия, сообщает информационный портал Tourister.ru.

Как ни странно, согласно данным страхового агентства, чаще всего поездка срывается из-за отказа в шенгене Чехией (26% случаев), Испанией (19% случаев) и Италией (18% случаев). Порой неохотно дают визы Греция (14% отказов было получено именно от этой страны), Франция (11%) и Германия (4%). Оставшиеся 8% приходятся на прочие страны, для въезда в которые требуется наличие специальной визы.

Добавим, что по информации «Согласия» 3% страховых случаев с января 2019 года наступило из-за отказа на въезд в страну, 74% — из-за различных заболеваний и почти четверть (23%) — из-за получения травм.