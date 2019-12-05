Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:58 — REGNUM В аэропорту Новокузнецка сегодня, 5 декабря, были задержаны два утренних рейса в Москву, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Один должен был вылететь в 6:35 (время местное), второй — в 8:05. Это следует из информации, размещённой на онлайн-табло аэропорта.

Рейс S7−2626 авиакомпании S7 вместо 6:35 отправится в Москву в 15:30 (время местное). Рейс SU-1459 «Аэрофлота» в 14:00 вместо 8:05. Сейчас на него ведётся посадка.

По данным «Газеты Кемерова», причина задержки — туман.