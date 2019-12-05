Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга вычислили и задержали подростка, который забросал снегом и потушил Вечный огонь на Марсовом поле. Теперь им займутся в инспекции по делам несовершеннолетних.

Огонь на Марсовом поле во время одной из памятных акций Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, малолетний вандал закидал снегом Вечный огонь на Марсовом поле в среду, 4 декабря. Из-за его выходки огонь не горел на протяжении трёх часов, пока в «ПетербургГаз» не обратились прохожие.

Как сообщает 5 декабря интернет-издание «Фонтанка.ру», шестиклассник одной из городских школ был задержан сегодня утром в центре Петербурга по дороге к учебному заведению. Подростка доставили к инспектору по делам несовершеннолетних, куда также вызваны родители мальчика.

«Что побудило школьника проявить неуважение к памятному символу, пока неизвестно. Найти юного злодея удалось с помощью камер видеонаблюдения», — отмечает издание.

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