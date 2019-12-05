Гамбург, Германия, , 09:46 — REGNUM Компания Daedalic Entertainment выпустила расширенное издание игры Edna & Harvey: The Breakout. Об этом сообщалось 4 декабря в ролике на YouTube-канале разработчиков.

В Edna & Harvey: The Breakout — Anniversary Edition игроков ждёт обновлённая графика и изменённые модели многих персонажей. При этом любители оригинального стиля игры смогут в любой момент переключиться на «классическую картинку».

Напомним, оригинальная игра Edna & Harvey: The Breakout вышла 6 июня 2008 года. В 2013 году проект впервые появился в цифровом сервисе Steam.

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