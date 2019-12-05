Брянск, , 09:54 — REGNUM 47 тысяч человек должен был перевезти аэропорт Брянска по плану на 2019 год. Однако на 1 декабря услугами аэропорта уже воспользовалось более 55 тысяч авиапассажиров, сообщает пресс-служба правительства региона.

С увеличением пассажиропотока растут и доходы предприятия. По словам генерального директора АО «Международный аэропорт «Брянск» Александра Сая, выделены большие субсидии на поддержание аэропортовой деятельности, которые потратили на ремонт взлётно-посадочной полосы. Это позволило принимать воздушные суда нового типа с низкорасположенными двигателями — ранее аэропорту было запрещено работать с такими самолётами.

В 2018 году пассажиропоток составил более 35 тысяч человек. В 2020 аэропорт Брянска планирует обслужить около 92 тысяч пассажиров.