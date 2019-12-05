Челябинск, , 09:50 — REGNUM В Челябинской области за последнюю неделю года выявлено 24 013 случаев заболевания ОРВИ. Этот показатель оказался на отметке 73,3 на 10 тысяч населения, сообщает областной Роспотребнадзор.

Уровень заболеваемости выше предыдущей недели на 9%. В то же время по всем возрастным группам он не дотягивает до эпидпорога. Сейчас он находится ниже эпидемического уровня на 4,5%.

Санврачи советуют населению не контактировать с кашляющими и чихающими людьми и соблюдать меры своей личной профилактики. Также важно не переохлаждаться и соблюдать режим питания.