Нью-Йорк, США, , 09:48 — REGNUM На главной рождественской ели Нью-Йорка зажгли огни. Ежегодная церемония состоялась 4 декабря на площади Рокфеллер-плаза.

По традиции, именно огни на главной нью-йоркской ели означают начало рождественского сезона в США. В этом году в центре города установили 60-летнюю ель более 23 м высотой. Дерево украшают гирлянды из 50 тыс. разноцветных лампочек, а его верхушку — хрустальная звезда.

Ель простоит в центре Нью-Йорка до 14 января 2020 года. Впервые рождественское дерево появилось на Рокфеллер-плаза в 1931 году.

https://www.instagram.com/p/B5rSDptl8aT/

Как сообщало ИА REGNUM, главную рождественскую ель установили в центре Нью-Йорка 10 ноября. Её подарила городу жительница штата Нью-Йорк Кэрол Шульц.

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