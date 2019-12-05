Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели комплекс мероприятий, в результате которых был задержан и привлечен к уголовной ответственности выходец из азиатской страны СНГ, причастный к финансированию международной террористической структуры «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ, 19 марта 2019 года в отношении Авезова И. Ф. следственной службой Управления было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности».

Сегодня, 5 декабря 2019 года, Московским окружным военным судом Авезов признан виновным в совершении этого преступления и приговорен к лишению свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.