Владивосток, , 09:58 — REGNUM На предстоящие выходные дни, 7 и 8 декабря, в Приморье значительно потеплеет, но длиться это будет не долго, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О ближайших изменениях погоды в регионе рассказал главный синоптик Приморья Борис Кубай. По его мнению, морозы в крае должны закончиться в пятницу, 6 декабря, а потепление придёт в регион в конце этой недели — на выходных. Ожидаются даже значительные повышения температур, вплоть до плюсовых на юге Приморья.

Однако, сразу после выходных в край придут осадки: 11 декабря на большей части Приморья будет идти снег, в южной половине — дождь со снегом.

Как сообщало ИА REGNUM, мокрые выходные предстоит пережить в ближайшее время жителям столицы: в Москве пройдёт ледяной дождь.