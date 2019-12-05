Ярославль, 5 декабря 2019, 09:38 — REGNUM В ярославских муниципальных бассейнах не отменили требование о предоставлении медицинской справки для взрослых и детей старше 12 лет, несмотря на решение Верховного суда. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Справки по-прежнему требуют в бассейнах «Шинник» и «Лазурный», которые находятся на балансе принадлежащего мэрии АО «Вознесенский».
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин обратился в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой разъяснить ситуацию и устранить избыточное требование.
Омбудсмен надеется, что избыточные требования будут устранены, и услуги бассейнов станут доступнее для ярославцев.
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