Новосибирск, , 09:38 — REGNUM В Убинском районе Новосибирской области объявлен карантин по бешенству, сообщили ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Очаг бешенства был обнаружен специалистами управления ветеринарии района в конце ноября 2019 года — на территории посёлка Николаевка 2-я Невского сельсовета. Здесь карантин объявлен на три месяца — до 4 февраля 2020 года.

«В соответствии с распоряжением ближайшие три месяца охотоведы будут регулировать численность диких плотоядных животных — лисиц и корсаков — на территории данного сельсовета. Запланировано отстрелять 26 особей корсака и 535 особей лисицы обыкновенной», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко.

Отмечается также, что угрожаемая зона распределилась ещё по трём населённым пунктам района — посёлок Белоозёрный, посёлок Новый Карапуз и село Александро-Невское Невского сельсовета Убинского района.

За 2019 год в Убинском районе выявлено три случая заражения. Первый случай установления карантина по бешенству в Убинском районе был в январе 2019 года.