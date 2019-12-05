Москва, 5 декабря 2019, 09:35 — REGNUM В Москве в 2019 году приведено в порядок и благоустроено 159 парков. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщается на портале мэра столицы.
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В частности, организовано 3,7 млн кв. метров дорожек и тропинок, 20 фонтанов, построено 2,3 тыс. детских и спортивных площадок и т. д. Общая площадь работ составила 16 272,8 га.
Всего в Москве насчитывается 732 парков. В 2020 году пройдет реконструкция ещё 90 столичных зон отдыха горожан.
Как сообщало ИА REGNUM, зимой в парках Москвы начнут работать необычные тематические выставки. Большинство из них можно посетить бесплатно.
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