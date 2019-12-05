Ульяновск, , 09:29 — REGNUM В Сурском районе Ульяновской области после вмешательства прокуратуры более 120 детей-инвалидов стали получать в школах бесплатное горячее питание. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

В ходе проверки в Сурском районе установлено, что в сентябре-октябре 2019 года в школах 11 сёл и в посёлке Сурское обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья не были обеспечены бесплатным горячим питанием.

«Более того, в образовательных учреждениях сёл Кезьмино и Черненово соответствующие договоры с поставщиками продуктов даже не были заключены», — говорят в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, в результате 127 детей оставались без бесплатного горячего питания, что является нарушением закона. Глава Сурского района внесено представление, нарушения устранены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области представлены итоги проверок организации питания в детсадах и школах. В управлении Роспотребнадзора отмечают, что за два месяца проверено 17 учреждений, нарушения выявлены в 11. С начала года проверки проходили также в больницах, основными пациентам которых являются дети, — за нарушения при организации питания составлено 16 административных протоколов.

Напомним, в регионе планируют создать автоматизированную электронную систему контроля за организацией питания. В качестве пилотной площадки выбран Ульяновск.

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