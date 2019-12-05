Бишкек, , 09:27 — REGNUM Жители Киргизии будут отдыхать с 1 по 7 января 2020 года. Об этом говорится в проекте постановления правительства республики «О переносе выходных дней», сообщили 5 декабря в пресс-службе правительства.

Выходной день 24 февраля планируется перенести на 2 января, 9 марта — на 3 января, 21 марта — на 6 января. Вместе с тем 7 января остается выходным днем — в этот день отмечается Рождество.

Кроме того, правительство Киргизии перенесло ряд праздников на май. В частности, 11 мая переносится на 4 мая, таким образом, жители республики смогут отдохнуть с 1 по 5 мая.

Отметим, согласно Трудовому кодексу Киргизии, если праздничный день выпадает на выходной (субботу или воскресенье), то выходным объявляется следующий рабочий день.

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