Воронеж, , 09:25 — REGNUM 35-этажный научный центр планирует построить Воронежский опорный университет. Об этом сообщила пресс-служба вуза по итогам конференции работников и обучающихся, состоявшейся 3 декабря.

Ректор Сергей Колодяжный сообщил на конференции, что новый научный центр планируют построить на Московском проспекте. Здание станет самым высоким среди подобных центров в Центральном Черноземье. В числе особенностей проекта — передвижные стены в аудиториях под учебное расписание. Также планируется разместить здесь инжиниринговые центры для реализации проектов от идеи до создания сложного прототипа.

«Появление такой научно-производственной площадки повысит привлекательность Воронежского опорного университета в качестве места работы для ведущих научных кадров», — сказал Колодяжный.

Добавим, что в настоящее время вуз ведёт строительство нового учебного корпуса и общежития. Также планируется строительство жилого дома для сотрудников, в котором будет предусмотрена библиотека.