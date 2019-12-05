Ставрополь, , 09:35 — REGNUM На Ставрополье состоялся суд над майором полиции, которого уличили в пытках подозреваемого. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к реальному сроку лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Установлено, что в июле 2018 года бывший старший оперуполномоченный отдела МВД по Предгорному району Ставрополья в своем рабочем кабинете применял насилие к жителю Карачаево-Черкесии. Тем самым майор вынуждал последнего признаться в разбое.

Уголовное дело против полицейского возбудили в ноябре прошлого года. После этого в отношении него также была проведена служебная проверка. По ее результатам майор был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.