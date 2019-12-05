Париж, , 09:15 — REGNUM В Париже из-за забастовки против пенсионной реформы 5 декабря отменили представления, музеи и выставочные центры закрывают свои двери, передает BFM TV.

Администрация музея Лувр объявила 4 декабря, что отложит открытие в связи с забастовкой.

«В связи с забастовкой 5 декабря открытие музея Лувр может быть отложено, а некоторые залы музея могут остаться закрытыми. Мы будем держать вас в курсе. Благодарим за понимание», — говорится в заявлении музея Лувр, опубликованном в Twitter.

Администрация музея Орсе в Париже также предупредила посетителей об изменениях в часах работы из-за забастовки.

«В связи с национальной забастовкой неясно будет ли работать музей в четверг, 5 декабря. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в заявлении музея, опубликованном в Twitter.

Еще одно популярное место среди туристов со всего мира, Версальский дворец, закроет свои двери. Администрация советует посетителям отложить визит 5 и 6 декабря.

«Многие театры отменили спектакли, можно сказать, половина. Другие ждут зрителей, независимо от того, удастся ли им добраться до театра», — заявил Стефан Гилель, глава ассоциации поддержки частных театров.

Парижская опера также поставила под сомнение проведение запланированных представлений, не давая более подробной информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Париже будет развернуто шесть тысяч полицейских и жандармов для охраны правопорядка во время забастовки 5 декабря.

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