Республика Узбекистан, 5 декабря 2019, 09:02 — REGNUM В Узбекистане скончался народный артист республики Тохир Миралиев, сообщили 5 декабря в национальном агентстве «Узбеккино».
Актер известен по фильмам «Армон» (1987) Мелиса Абзалова, «Чавандоз» («Наездник»)(2007) Хамидуллы Хасанова, «Аросат» («Заблудшие») (2009) Мансура Абдухаликова, «Жасур» (2011) и другим картинам.
Узбекистанская ассоциация кинематографистов и агентство «Узбеккино» выразили глубокое соболезнование родным и близким артиста. Отмечается, что Миралиев долгое время обучал молодых актеров своему мастерству.
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