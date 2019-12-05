Пекин, , 08:52 — REGNUM Памятники братской Победы во Второй мировой войне могут появиться в Москве и Пекине. С такой инициативой выступил сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов 5 декабря на открытии 12-го пленарного заседания комитета в Пекине.

Титов предложил установить памятник братской Победы в Великой Отечественной войне и Войне против японского милитаризма (1937−1945) на Поклонной горе в Москве и в крепости Ваньпин в Пекине.

Крепость Ваньпин находится в районе Фэнтай на юго-западе современного Пекина. В июле 1937 года крепость и прилегающий к ней мост Лугоуцяо подверглись обстрелу японских войск. Это событие считается началом японо-китайской войны.

Как сообщало ИА REGNUM, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития с китайской стороны Ся Баолун заявил, что ожидает плодотворных результатов от очередного заседания комитета.

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