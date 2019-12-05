Уфа, , 08:45 — REGNUM Башкирский парламент планирует на час изменить продолжительность комендантского часа для детей в летнее время. Проект закона внесён на рассмотрение, его планируется обсудить на ближайшем пленарном заседании, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе Госсобрания республики.

В настоящее время несовершеннолетним запрещено находиться ночью в общественных местах без родителей с 22 часов до 6 часов утра, в летний период этот запрет действует с 24 часов. Отметим, что летний период включает пять месяцев — с 1 мая по 30 сентября. Законодатели планируют увеличить действие комендантского часа летом — с 23 часов.

«Несколько лет назад произошел отказ от так называемого летнего времени. Как результат — темнеть летом стало на час раньше. В связи с этим и комендантский час для детей предлагается установить летом не с 24, а с 23 часов», — поясняет спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев, отметив, что соответствующие обращения неоднократно поступали от жителей и организаций.

В Госсовете отмечают, что после введения комендантского часа в регионе наблюдается сокращение подростковой преступности: по словам Толкачева, если ранее в Башкирии были «две переполненные детские колонии, то сейчас одна уже закрыта за ненадобностью, решается вопрос о закрытии второй».

Напомним, если несовершеннолетний находится ночью без взрослых, то его задерживают сотрудники полиции, к административной ответственности привлекаются его родители. Составляется протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»), который затем направляется в комиссию по делам несовершеннолетних.