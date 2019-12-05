Нур-Султан, , 08:41 — REGNUM Средняя стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в Казахстане с начала года сократилась на 12%, сообщили 5 декабря в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Результата удалось достичь благодаря запуску первой бюджетной авиакомпании Fly Arystan — повышение конкуренции на внутреннем рынке привело к снижению тарифов.

Кроме того, с начала года значительно вырос пассажиропоток в аэропортах Казахстана, в том числе в Нур-Султане — на 48%, Алма-Ате — 45%, Уральске — 54%, Чимкенте — 57%, Караганде — 90%, Павлодаре — 117%, Таразе — 734%, Семипалатинске — 1013%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 октября 2019 года авиакомпания Fly Arystan запустила авиарейс Тараз — Нур-Султан. Минимальная стоимость билетов составляет 6999 тенге ($18,1).

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