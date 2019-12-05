Кемерово, , 08:40 — REGNUM В Кузбассе начальник станции Артышта-2 Западно-Сибирской железной дороги осуждён за мошенничество, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Уточняется, что он признан виновным в хищении чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что с ноября по декабрь 2017 года начальник станции неоднократно обманывал знакомого представителя коммерческой организации, заявляя, что проблемы со сроками поставки и погрузки вагонов им решаются. При этом ничего для этого не предпринимал — из-за отсутствия соответствующих полномочий. Представитель коммерческой организации, уверенный в содействии, перевёл на его счёт более 110 тыс. рублей.

Суд приговорил его к трем года условно со штрафом в размере 50 тыс. рублей с лишением права занимать определённые должности.