В дни новогодних корпоративов в Ставрополье за деньги краевого бюджета будет быть оказана «услуга по организации фуршета для торжественного мероприятия с подведением итогов года». Мероприятие на 400 гостей должны провести 16 декабря не далее чем в 1,5 км от площади им. Ленина в Ставрополе.
На тендер была подана всего лишь одна заявка, потому контракт будет заключён на максимальную цену — 245,19 тыс. рублей. Кто будет участником фуршета «для государственных нужд» из документации неясно, заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение Ставропольского края. В меню входят такие блюда, как сэндвич с бужениной, сырное плато (не менее 12 кг), канапе с лососем, мини-блинчики с крабовой начинкой и другое.
Пока вся страна обсуждает расточительность властей Кемерова, потративших на ёлку 18 млн рублей, в ряде регионов подводят итоги сразу нескольких бюджетных конкурсов и аукционов с фуршетно-банкетными меню.
Тендеры подаются по-разному — от проведения торжественных приёмов от имени губернатора до подведения итогов года и Года театра, а контракты заключаются как на отдельные события, так и оптом — на целый год вперёд, а сами мероприятия потом проводятся «по заявкам заказчика».
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