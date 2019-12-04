Более трети российских компаний отказались от новогодних корпоративов в уходящем году. А чиновники? Официально во многих регионах РФ власти открещиваются от торжественных банкетов за счёт бюджета, но так ли это на самом деле?

Все новости о том, как отметят Новый год российские чиновники и чем угостятся за счёт средств налогоплательщиков — в трансляции ИА REGNUM.

Читайте ранее в этом сюжете: Миллионы на ёлки: Россия готовится к Новому году – трансляция