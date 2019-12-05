Кемерово, , 08:28 — REGNUM В Кузбассе прошли учения отдельного мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), сообщает пресс-служба ЦВО.

Военные должны были отработать нормативы по огневой подготовке из автомата АК-74М, снайперской винтовки Драгунова и пулемёта «Печенег». Также им предстояло выполнить учебно-боевые задачи в зоне условного химического заражения.

По замыслу учений, группа химической разведки выявила предельное содержание химических веществ в районе выполнения боевых задач. По сигналу «химическая тревога» мотострелки экипировались в общевойсковые защитные комплекты и продолжили выполнять огневые задачи в средствах защиты. Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, использовались дымовые шашки.

Отметим, что 41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Туве.