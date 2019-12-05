Оренбург, , 08:28 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении соцвыплаты в размере 720 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По данным ведомства, выплата полагалась для улучшения жилищных условий. При этом женщина скрыла, что имеет приватизированную квартиру, поскольку этот факт стал бы помехой для получения поддержки по федеральной программе.

Материалы прокурорской проверки были направлены в полицию, однако, как подчеркнули в надзорном ведомстве, правоохранители полгода отказывали в возбуждении уголовного дела.