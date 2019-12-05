Москва, 5 декабря 2019, 08:27 — REGNUM Температура воздуха в Москве 5 декабря поднимется до +4°С. Об этом 5 декабря сообщает Гидрометцентр России.
В столице России ожидается облачная погода и местами — небольшие осадки. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 7−12 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Температура воздуха в Москве 5 декабря составит от +2 до +4°С.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря глава Гидрометцентра рассказал, что наступившая в России зима будет носить непостоянный и переменчивый характер с частой сменой теплой и холодной погоды.