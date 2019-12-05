Оренбург, , 08:18 — REGNUM В Оренбурге работы по ликвидации последствий обрушения моста завершатся к середине следующей недели (11 декабря), сообщает телеграм-канал Пул №56.

Работы по разбору завалов и демонтажу конструкций ведутся в круглосуточном режиме. По состоянию на 22:00 местного времени (20:00 мск) 4 декабря разобрано почти 50% рухнувшего путепровода.

Напомним, мост на ул. Терешковой в Оренбурге обрушился вечером 2 декабря. Из-за обрушения травмы получили два человека. В городе объявили режим ЧС. После ЧП в области начались проверки состояния всех мостов. На месте рухнувшего моста принято решение о строительстве нового инженерного сооружения. Добавим, что ранее мост планировали отремонтировать. Обрушение произошло, когда мост находился на стадии реконструкции.

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