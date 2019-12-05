Пекин, , 08:23 — REGNUM Многие жители Китая считают, что русские являются «воинственным народом». Об этом 5 декабря сообщает китайское издание Sohu, которое пыталось разобраться в природе такого мнения жителей страны.

В публикации издания приводится мнение, что Россия является страной, захватившей больше всего земель за время собственной истории, так как во времена Российской империи и Советского Союза её площадь составляла 25 млн кв км.

Также в статье указывается на суровые условия климата, существующие в России, где самые низкие значения температуры в Сибири могут достигать — 70 °C. Это явление автор статьи сравнивает с «острым кинжалом», неоднократно помогавшим России побеждать в войнах.

Как пример этого, в статье приводятся Северная война со Швецией (1700−1721), Отечественная война 1812 года против Наполеона и Великая Отечественная война (1941−1945) с нацистской Германией.

Кроме этого, в публикации подчеркивается, что Россия может выживать в таких экстремальных природных условиях, и русских действительно стоит считать «воинственным народом» в полном смысле этого слова.

При этом в статье напоминается, что во время эпохи династии Цин (1644−1912) в Китае жителей России называли презрительным словом «волосатики», так как русские отвоевали у китайцев немало территорий. Однако в настоящее время большинство людей в Китае считают русских «воинственным народом».