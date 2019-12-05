Москва, , 08:22 — REGNUM В России стоимость полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) может вырасти на 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).

Отмечается, что тарифный коридор может вырасти в случае отмены коэффициента за мощность двигателя автомобиля. Кроме того, предполагается сохранение повышающего коэффициента за грубые нарушения правил дорожного движения.

Наиболее сильно соответствующие изменения затронут жителей регионов, где установлена повышенная базовая ставка, объясняющаяся якобы повышенной аварийностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре депутаты комитета по финрынку во главе с Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») внесли в Госдуму законопроект об изменениях подходов к тарификации ОСАГО.

Так, переход к ценообразованию в сфере ОСАГО предлагается на базе рыночных принципов и конкуренции, предоставлении страховщикам права самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых Банком России, с учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению транспортным средством, в частности, наличия у таких лиц неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД.

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