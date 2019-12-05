Кемерово, , 07:59 — REGNUM Новокузнецкая гидрометобсерватория продлила режим №1 неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) для предприятий города ещё на сутки — до 18:00 часов 5 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отмечается, что режим продлён по метеорологическим условиям в связи с установившимся антициклоном.

Ранее ИА REGNUM, сообщало, что режим №1 НМУ для предприятий Новокузнецка, который был введён несколько дней назад, продлён до 18:00 часов 4 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новокузнецке продлён режим «чёрного неба»