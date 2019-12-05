Пекин, , 07:57 — REGNUM С марта по октябрь 2019 года китайские пользователи завершили 3,14 млн судебных разбирательств через приложение смарт-судов, сказано в Белой книге, опубликованной Верховным народным судом (ВНС) КНР, сообщает 5 декабря агентство «Синьхуа».

В так называемой Белой книге «Китайские суды и судебная система в Интернете» опубликована информация о том, что 1,16 млн рядовых пользователей и 73 200 адвокатов были зарегистрированы в приложении смарт-судов.

КНР приложила немалые усилия для создания этих судов, используя big data, облачные вычисления, искусственный интеллект и блокчейн.

В 2019 году ВНС дал старт в 12 провинциях Китая экспериментальному проекту «Мобильные микросуды». Этот проект предоставляет комплекс юридических услуг. Так, «оцифрована» подача документов, судебное слушание, посредничество и обмен доказательствами для упрощения судебных процедур.

Такая комплексная автоматизированная система судебных разбирательств даёт возможность пользователям провести судебное разбирательство, вообще не появляясь в суде.