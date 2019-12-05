Бишкек, , 07:56 — REGNUM С начала 2019 года в милицию от граждан Киргизии поступило 126 774 заявления о преступлениях и правонарушениях, что на 24% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел республики Памир Асанов, передает «24.kg».

За десять месяцев текущего года правоохранительные органы завершили расследование по 75 861 делу, из которых лишь 9 524 материалов направили в суд, а остальные были прекращены.

За отчетный период привлечены к ответственности за совершенные преступления 5 599 человек и еще 2 653 человек — за противоправные проступки.