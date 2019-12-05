Новосибирск, , 07:51 — REGNUM В Новосибирске в суд направлено уголовное дело о незаконном привлечении средств дольщиков для строительства многоквартирного дома, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Ранее ведомство утвердило обвинительное заключение по делу в отношении директора строительно-финансовой корпорации «Сибстрой». Он проходит по статье «Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере» (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ).По данным следствия, с июня 2016 года по июль 2019 года директор «Сибстроя» незаконно заключал с людьми договоры целевого займа денежных средств, вместо предусмотренных договоров участия в долевом строительстве. Таким образом ему удалось привлечь средства 15 граждан для строительства жилого дома по ул. Приморской в Советском районе Новосибирска. Общая сумма вложенных гражданами средств — более 25 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд города.