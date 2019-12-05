Копейск, Челябинская область, , 07:49 — REGNUM В челябинском Копейске окончено следствие по делу о похищении семейной пары, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, самоуправстве и подстрекательстве/пособничестве к убийству. Под судом окажутся 37-летний мужчина и 49-летняя женщина, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Осенью 2016 года от местной жительницы, работавшей ранее в магазине обвиняемой продавщицей, они требовали якобы возвращения долга в размере 4 тыс. рублей. А от её супруга добивались уплаты 26 тыс. рублей за якобы украденный электроинструмент. Обвиняемые похитили их и удерживали в нежилом помещении несколько дней. В этот момент мужчина умер от избиений.

Своему знакомому похитители уплатили 250 тыс. рублей, за что тот вывез тело погибшего и сжёг. Также они склонили его к убийству женщины, но тот отказался от совершения этого преступления. Теперь обвиняемые предстанут перед судом.