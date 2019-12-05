Москва, , 07:45 — REGNUM Судьям необходима защита от «тенденциозных публикаций» в средствах массовой информации, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект концепции информационной политики судебной системы на 2020−2030 годы.

По данным газеты, проект предполагает разработку нормативного акта о специальных правилах освещения судебной деятельности в СМИ, а также внедрение неких механизмов защиты судей от дискредитации. Также нормативный акт предполагает ответственность для журналистов за давление на судей путем публикаций в СМИ. Какая конкретно ответственность будет предусматриваться за подобные деяния, газета не сообщает.

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Отмечается, что авторы этой концепцией хотят пресечь манипуляции общественным мнением через необоснованную критику деятельности российских судов в средствах массовой информации.