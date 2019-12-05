Новосибирск, , 07:40 — REGNUM В Новосибирске прошло заседание постоянной окружной комиссии совета при президенте России по делам казачества в Сибирском федеральном округе под руководством полномочного представителя главы государства в округе Сергея Меняйло, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее президент РФ подписал Указ от 4 ноября 2019 года № 543 «О Всероссийском казачьем обществе». Был утверждён новый устав, определены цели, задачи и направления деятельности общества.

Всероссийское казачье общество сформировано путём объединения 11 казачьих обществ из разных российских регионов. В его составе представители Енисейского, Иркутского и Сибирского казачьих обществ.

«Это важное событие для дальнейшей реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества в целом, — сказал Меняйло. — Реализуя мероприятия стратегии, сибирское казачество вносит свой вклад в становление и укрепление государственного статуса казачьего движения».

На заседании накануне, 4 декабря, было отмечено, что план мероприятий по реализации государственной политики в отношении российского казачества в Сибири на 2019 год в целом выполнен.