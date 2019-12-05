Берлин, , 07:25 — REGNUM Обозреватель немецкого издания Die Welt Кристоф Б. Шильтц назвал Китай новым главным противником НАТО в статье о будущем Североатлантического альянса, опубликованной 4 декабря.

«Самый опасный противник НАТО сегодня — не Россия, а Китай. Но у альянса нет перспективной стратегии в отношении обоих этих государств», — пишет Шильтц.

В статье он подчёркивает правоту президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего ранее о необходимости пересмотра отношений с Россией.

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Вместе с тем по поводу Китая в НАТО отсутствует единое мнение: для американцев Пекин — противник, однако в Германии и Франции об этом и слышать не хотят, поскольку им необходимы торговые отношения с восточной страной.

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