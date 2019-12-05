Кыштым, Челябинская область, , 07:03 — REGNUM В челябинском Кыштыме местный житель отдан под суд за оборот немаркированной алкогольной продукции на сумму более 3 млн рублей. Его обвиняют в производстве и хранении с целью сбыта, а также в незаконном использовании чужого товарного знака, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

В августе-декабре 2017 года этот гражданин изготовил 9800 бутылок. Продукции он присвоил названия известных брендов и хранил у себя дома.

Правообладателям причинён ущерб на сумму больше 8,4 млн рублей. На деньги и автомобили обвиняемого наложен арест.