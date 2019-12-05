Красноярск, , 07:02 — REGNUM Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) проинформировало красноярцев о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

Как сообщили ИА REGNUM в управлении, с 7 часов по местному времени 5 декабря до 7 часов 6 декабря в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Объявлены НМУ первой степени опасности. Красноярцы называют такие периоды режимами «чёрного неба».

Как сообщало ИА REGNUM, до этого режим «чёрного неба» действовал в Красноярске с 26 по 28 ноября.

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