Магадан, Магаданская область, , 06:58 — REGNUM В столице Колымы 6 декабря стартует ежегодная акция «Магадан зажигает новогодние огни», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Начиная с конца рабочей недели в Магадане начнут открывать праздничные новогодние площадки во всех районах города.

По информации пресс-службы мэрии, МБУ «Горсвет» уже подключил всю праздничную иллюминацию в Магадане. В нескольких микрорайонах продолжают наряжать ёлки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане начали продавать новогодние ёлки. Самая дорогая — 26 тыс. рублей.