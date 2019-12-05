Южно-Сахалинск, , 06:33 — REGNUM Паромная переправа Ванино — Холмск, связывающая Сахалин с материком, вновь открыта, передает АСТВ.

Сообщается, что переправа была открыта в 13:00 по местному времени (05:00 по московскому) в связи с улучшением погодных условий в Татарском проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее паромную переправу Ванино — Холмск закрыли в связи со штормом в Татарском проливе и циклоном на Сахалине. Отмечалось, что 4 декабря десятки большегрузов скопились у подхода к портовой зоне Ванино, ожидающие переправы на Сахалин.

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