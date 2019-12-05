Чэнду, Китай, , 06:21 — REGNUM Известный китайский ученый и пионер в области исследования силовых полупроводниковых устройств Чэнь Синби умер после длительной болезни в возрасте 89 лет в столице провинции Чэнду городе Сычуань, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Чэнь родился в Шанхае, окончил Университет Тунцзи, стал академиком Китайской академии наук и профессором Университета электронной науки и техники Китая. Он также старшим сотрудником Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) и первым ученым в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который получил пионерскую премию IEEE на Международном симпозиуме по силовым полупроводниковым приборам (ISPSD) в 2015 году.

Чэнь Синби был введен в Зал славы IEEE ISPSD в 2018 году за его вклад в развитие полупроводников и сверхпереходных силовых полупроводниковых приборов.