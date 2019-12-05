Новосибирск, , 06:19 — REGNUM В Новосибирске открылось отделение общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ). Оно было создано накануне, 4 декабря, на собрании в мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В повестке собрания было несколько вопросов, в том числе создание местного отделения, избрание совета местного отделения, избрание председателя и ревизора местного отделения.

Напомним, что общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана Указом президента от 29 октября 2015 года. За 4 года РДШ появилось более чем в 8 тысячах образовательных организаций по всей России. В их число входят и 64 образовательные организации Новосибирска. В восьми из них созданы первичные отделения общероссийской организации.