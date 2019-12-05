Москва, , 06:18 — REGNUM Журналист, автор и ведущий телеканала «Россия 1» Дмитрий Киселёв полагает, что Русская Православная Церковь могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и семьи, желающие иметь детей. Такое мнение он озвучил 4 декабря в эфире телеканала «Спас».

Киселёв ранее заявлял, что РПЦ могла бы поменять своё мнение по суррогатному материнству с помощью религиозно-светских дискуссий.

Журналист напомнил о демографическом спаде в России, и выразил надежду на то, что Церковь примет участие в процессе, «найти способ, как сопроводить медицинские технологии».

По мнению Киселёва, РПЦ может благословить ЭКО и суррогатное материнство и духовно поддерживать суррогатных матерей.

Он предложил Церкви «во имя народа сгладить конфликты любовью».

Как полагает телеведущий, существуют моменты, которые отделяют РПЦ, общество и государство друг от друга. Он заявил, что есть женщины, неспособные забеременеть по медицинским показаниям или те, что могут в результате погибнуть, а новые медицинские технологии помогут им стать мамами.

Киселев сравнил суррогатную мать с кормилицей, напомнив, что кормилица всегда пользовалась уважением в нашей стране.