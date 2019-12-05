Москва, , 06:12 — REGNUM Запрет на торговлю сигаретами в радиусе 100 метров от образовательных учреждений требует пересмотра, заявили ассоциации, объединяющие участников сетевой и несетевой розничной торговли, в письме вице-премьеру РФ Алексею Гордееву. Об этом 5 декабря сообщают «Известия».

По мнению ритейлеров, принятый ранее антитабачный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (15-ФЗ) содержит расплывчатые формулировки, и накладывает ограничения на продажу сигарет даже если рядом открываются специализированные организации: автошколы, курсы повышения квалификации, курсы иностранных языков и другие.

Авторы письма считают, что сегодня необходимо либо скорректировать формулировки, либо совсем отказаться от расстояния в 100 метров, предусмотренного законом для размещения места торговли сигаретами.

В свою очередь в секретариате Гордеева подтвердили получение письма и сообщили, что документ направлен на проработку в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав. До конца года ведомства должны представить свои предложения в правительство.

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