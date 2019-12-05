Магадан, Магаданская область, 5 декабря 2019, 06:19 — REGNUM Лесхоз Магадана начал продажу ёлок к новогодним праздникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: В Роскачестве дали советы по выбору новогодней ёлки
Зеленые красавицы представлены в широком ассортименте — 11 видов от одного до шести метров. Стоимость ели зависит от её размера.
Метровую хвою продают за 1 176 рублей, полтора метра — 1 672 рубля, двухметровую — 2 150, трёхметровую отдадут за 10 тыс., ель в четыре метра обойдётся в 14 275 рублей, а дерево высотой шесть метров — почти в 26 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать живые и искусственные новогодние ёлки.
При покупке живой ели нужно провести рукой против «роста» иголок, немного подергать их, слегка погнуть ветки. Иголки не должны осыпаться.