Магадан, Магаданская область, , 06:19 — REGNUM Лесхоз Магадана начал продажу ёлок к новогодним праздникам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Зеленые красавицы представлены в широком ассортименте — 11 видов от одного до шести метров. Стоимость ели зависит от её размера.

Метровую хвою продают за 1 176 рублей, полтора метра — 1 672 рубля, двухметровую — 2 150, трёхметровую отдадут за 10 тыс., ель в четыре метра обойдётся в 14 275 рублей, а дерево высотой шесть метров — почти в 26 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать живые и искусственные новогодние ёлки.

При покупке живой ели нужно провести рукой против «роста» иголок, немного подергать их, слегка погнуть ветки. Иголки не должны осыпаться.