Якутск, , 06:05 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева намерена начать жёсткий разбор с расплодившимися в городе алкоточками и «наливайками», которые маскируются под заведения общественного питания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В данный момент глава Якутска находится в Москве в рабочей поездке и намерена на федеральном уровне решить одну из главных проблем общества.

По мнению Сарданы Авксентьевой, оптимальное решение в ужесточении требований к точкам общепита по санитарным требованиям и по размеру торговых площадей, например, не менее 50 кв. метров.

«Зная, что могу вызвать неприятие некоторой части общественности, всё же отмечу, что считаю возможным рассмотреть вопрос об увеличении времени продажи в алкомаркетах. Наибольшее количество продаж в так называемых «алкоточках» или «наливайках» приходится на 20:00 — 22:00 — то есть время, когда продажа в алкомаркетах уже запрещена. Ну и ещё момент: хотелось бы призвать к сознательности самих граждан — никто никому насильно в рот алкоголь не наливает», — сказала Сардана Авксентьева «Якутия.Инфо».

Как сообщало ИА REGNUM, очередной кампанейщиной или рекламной акцией перед Новым годом, чтобы поддержать алкоторговцев, назвал инициативу ОНФ о сокращении ещё на час время продажи спиртных напитков независимый эксперт-аналитик, кандидат экономических наук Юрий Данилов.